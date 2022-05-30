31 Mayıs sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi! SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
SİGARAYA FLAŞ ÖTV ZAMMI! Sigara fiyatları ÖTV zammı ile arttı. 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla sigara fiyatları arttı. Buna göre alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV zammı uygulandı. 81 ildeki sigara tiryakileri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini araştırmaya koyuldu. Peki ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansıdı mı, ne zaman yansıyacak? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? İşte 28 Mayıs sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
31 MAYIS SİGARAYA SON DAKİKA ZAM HABERİ! Sigaraya ötv zammı geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigara kullanıcıları internet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren araştırmalara koyuldu. ÖTV zammının sigara fiyatlarına yansıyıp yansımadığı, ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. Peki sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi: Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
👉SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Son dakika haberine göre ÖTV oranındaki artışla birlikte sigara fiyatlarına zam geldi. 2022 yılı içinde toplamda 8 TL'lik zam yansıyan sigara fiyatı bir kez daha atttı. Ancak hemen şunu belirtelimki zam henüz etiketlere yansımadı. Fiyatlar güncellendiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları...
Buna göre, tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 yükseltildi.
Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı.