30'lu koli 58.90 TL! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 5-8 Ocak 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ocak ayında 600 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Market haftalık indirimli ürünlerini de duyurdu. Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda maddesinde en ucuz fiyatlar ortaya döküldü. İşte 5 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...
05.01.2023 13:03 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:30
Tarım Kredi Market tarafından yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market kataloğu...