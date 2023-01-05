30'lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ocak ayında 600 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Market haftalık indirimli ürünlerini de duyurdu. Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda maddesinde en ucuz fiyatlar ortaya döküldü. İşte 5 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...
05.01.2023 20:45 - Son Güncelleme: 05.01.2023 20:46
Tarım Kredi Market tarafından yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market kataloğu...