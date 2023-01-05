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Haberler Ekonomi 30'lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

30'lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ocak ayında 600 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Market haftalık indirimli ürünlerini de duyurdu. Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda maddesinde en ucuz fiyatlar ortaya döküldü. İşte 5 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

takvim.com.tr
05.01.2023 20:45 - Son Güncelleme: 05.01.2023 20:46
30’lu koli 58.90 TL! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 5-8 Ocak 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

Tarım Kredi Market tarafından yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market kataloğu...

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30’lu koli 58.90 TL! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 5-8 Ocak 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

30'LU YUMURTA ÇEŞİTLERİ

58.90 TL

30’lu koli 58.90 TL! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 5-8 Ocak 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

TK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA KANGAL SUCUK

28.90 TL

30’lu koli 58.90 TL! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 5-8 Ocak 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

TMO AYÇİÇEK YAĞI DAR AĞIZLI PET

135.00 TL

30’lu koli 58.90 TL! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi! 5-8 Ocak 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları...

TK TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR

29.90 TL

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