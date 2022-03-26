30.000 TL arttı! Emeklilerde 3600 farkı görüldü! Emekli maaşları kaç para artacak? 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi?

Ek göstergenin hayata geçmesi durumunda memurların maaşlarında artış olacağı ifade ediliyor. Ayrıca emekli olanların da maaşlarında ciddi bir artış olması hedefleniyor. Öte yandan emekli ikramiyelerinde 30 bin TL'ye varan bir fark olması beklendiği de ifade edildi.