30.000 TL arttı! Emeklilerde 3600 farkı görüldü! Emekli maaşları kaç para artacak? 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?
Emekli maaşı ve ikramiyelerinde 3600 ek gösterge artışı görüldü! Konuya ilişkin merak edilen yeni detayları paylaşan Memur – Sen, 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalardan artık sona gelinmesinin ardından çalışan ve emekli kesimi nasıl etkileyeceği de ortaya çıktı. Kamuoyunda uzun süredir yer edinen 3600 ek gösterge konusunda beklentiler dikkate alınarak yapılan son görüşmeler neticesinde en büyük farkın emekli maaşlarında görüleceği aktarılıyor. Öte yandan emekli olurken ilgili meslek grubu içinde yer alan kişilerin de ikramiyelerinde ciddi bir artış olması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? İşte detaylar
Üçüncü Toplantının Tarihi Belli Oldu!
3600 ek göstergede merakla beklenen üçüncü toplantının tarihi de belli oldu. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3600 ek gösterge konusunda ilk toplantının ardından detaylar belli olmaya başladı.
10 Mayıs'ta bir araya gelmesi beklenen tarafların, yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde birçok detayın netleşmesini sağlaması bekleniyor.
Emekli Maaşında Bin Liraya Varan Farklar Görülecek!
3600 ek göstergede sona gelinmesinin ardından emeklinin de beklentisi bir hayli artmış durumda. Emekli maaşlarında 1.000 TL'ye yakın bir fark görüleceğinin ifade edilmesinin ardından, 30 bin liraya kadar ikramiyelerde de fark oluşacağı tahmin ediliyor.