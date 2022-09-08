3.000-4.000 DEĞİL 2.199 TL taksitle 2+1 3+1 ev sahibi olun! TOKİ'den Eylül jesti! 43 bin TL peşinat + 180-240 ay vade! Bu fırsat bir daha ele gelmez!

TOKİ eylül ayı konut kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Mevcutta TOKİ kampanyaları 8 ilde başladı. 2.199 TL taksitle 2+1 3+1 daireler satışa çıkıyor. 43 bin TL peşinat ödeyen 180 ay vadeyle ev sahibi olabilecek. TOKİ 2022 yılında aralarında Adıyaman, Afyon, Balıkesir, Çorum, Denizli ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu tam 8 ilde yeni projelerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin eylül ayı projeleri ile onlarca insan daha ev sahibi olacak. Eylül ayındaki kura tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ konut satışı olan illerin tam listesi ve TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları...