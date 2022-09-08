3.000-4.000 DEĞİL 2.199 TL taksitle 2+1 3+1 ev sahibi olun! TOKİ'den Eylül jesti! 43 bin TL peşinat + 180-240 ay vade! Bu fırsat bir daha ele gelmez!
TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve konut satışı olan illeri merak ediyor. 2022 yılının Eylül ayında TOKİ 8 ilde uygun fiyatlı projeleri başlattı. Yeni ev sahipleri kura ile belli olacak. İşte alt ve orta gelir grubundan ailelerin ucuza konut sahibi olabilecekleri TOKİ konut satışı olan iller ve ucuz konut 2022 alma başvuru şartları...
TOKİ eylül ayı konut kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Mevcutta TOKİ kampanyaları 8 ilde başladı. 2.199 TL taksitle 2+1 3+1 daireler satışa çıkıyor. 43 bin TL peşinat ödeyen 180 ay vadeyle ev sahibi olabilecek. TOKİ 2022 yılında aralarında Adıyaman, Afyon, Balıkesir, Çorum, Denizli ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu tam 8 ilde yeni projelerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin eylül ayı projeleri ile onlarca insan daha ev sahibi olacak. Eylül ayındaki kura tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ konut satışı olan illerin tam listesi ve TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları...
TOKİ EYLÜL AYI KAMPANYALARI 2022!
ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT ADIYAMAN - KAHTA Orta Gelir 18
AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR Orta Gelir 56
BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET BALIKESİR - KARESİ Alt Gelir-Orta Gelir 120
ÇORUM İLİ, OĞUZLAR İLÇESİ, GÖLBAŞI MAHALLESİ 106 ADET KONUT ÇORUM - OĞUZLAR Orta Gelir 83
DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT DENİZLİ - BOZKURT Orta Gelir 114 0 Kuralı Satış Normal
KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN İLÇESİ YANTEPE MAH. 376 KONUT KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN Orta Gelir 69 0 Kuralı Satış Normal
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN Orta Gelir 19 0 Kuralı Satış Normal
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARAMAN - MERKEZ Orta Gelir 8 0 Kuralı Satış Normal
KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 3.ETAP 285 KONUT KAYSERİ - MELİKGAZİ Orta Gelir 18 0 Kuralı Satış
TOKİ Eylül ayı kampanyaları arasında uygun fiyatlı Karaman ili projesini sizler için derledik.İşte kampanya detayları;
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ kapsamında üretilecek 19 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 18 adet, 3+1 konut 1 adet Satış Yönetimi: Kuralı Satış Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare) Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 20 Temmuz 2022 - 26 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL