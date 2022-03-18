300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşması neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerin maaşlarına ilave promosyon ödemesi yapacağını duyurunca gündemde yoğun bir şekilde ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağı duyuruldu, binlerce memuru yakından ilgilendiriyor. EGM 6 ayda bir müjde duyurusunu da yaptı, işte detaylar!