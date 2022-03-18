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Haberler Ekonomi 300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 300 TL aylık promosyon fırsatını duyurdu ve gündemde büyük ilgi görerek detaylar araştırılmaya başlandı. Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor ve yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor. EGM maaşlara ek ödeme yapacak ve Vakıfbank ile anlaşmaları doğrultusunda tüm Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarına bu ödemeler yapılacak. İşte ilave promosyon ödemesine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

18.03.2022 11:13 - Son Güncelleme: 18.03.2022 11:16
300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşması neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerin maaşlarına ilave promosyon ödemesi yapacağını duyurunca gündemde yoğun bir şekilde ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağı duyuruldu, binlerce memuru yakından ilgilendiriyor. EGM 6 ayda bir müjde duyurusunu da yaptı, işte detaylar!

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300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'promosyon anlaşması' paylaşımında bulundu.

300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Buna göre; Teşkilatta görevli tüm personellere ilave ek ödeme yapılacağı müjdelendi.

300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Vakıfbank ile yapılan 5 yıl süreli anlaşmanın gereğince emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağı açıklandı.

300 TL aylık promosyon fırsatı! 📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Detaylar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla belli oldu.

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