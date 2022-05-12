300 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık taksit ödemesi kaç para? Devlet herkesi günlük 142 TL’lik ödeme karşılığında ev sahibi yapacak!

Döviz ve Altın Bozduranlara 0,89 Faiz Oranlı Kredi Desteği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre değeri 2 milyon TL'ye kadar olan sıfır ve ikinci el konutlardan birini satın almak isteyen ve bu alım için gereken fiyatın yarısı kadarını döviz hesaplarında veya fiziki altınlarında muhafaza eden vatandaşlara, 120 ay vade ve 0,89 faiz oranı karşılığında konut kredisi desteği verileceği bilgisi kaydedildi.