RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK'ya başvuran alıyor!

300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK'ya başvuran alıyor!

Yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere hizmet sunmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anneler ve çocukları için geliştirmiş olduğu yardım modellerini duyurdu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğum ve bebek masrafları hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
18.04.2022 09:34 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:34
300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor!

Geliştirdiği hizmetler sayesinde ihtiyaç sahibi aileler tarafından sıklık ile takip edilen kurumlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapmış anneler ve bebekleri için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinin ayrıntılarını paylaştı.

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300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Parası 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan doğum parası yardımı, canlı doğum yapmış olan annelere verilmektedir.

300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor!

Bakanlık, ilgili yardım kapsamında ödenecek olan destek tutarlarını, annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlemektedir. Bakanlık tarafından duyurulmuş olan destek tutarları şu şekildedir:

  • Birinci çocuk: 300 TL
  • İkinci çocuk: 400 TL
  • Üçüncü çocuk: 600 TL

300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğum parası yardımı hizmeti için sağlanması gereken başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Canlı doğum yapmış olmak
  • 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapmış olmak

300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor!

Bebek ve Mama Yardımı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni doğum yapmış olan anneler için geliştirmiş olduğu bir diğer sosyal yardım modeli de bebek ve mama desteğidir.

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