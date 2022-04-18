300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK'ya başvuran alıyor!
Yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere hizmet sunmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anneler ve çocukları için geliştirmiş olduğu yardım modellerini duyurdu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğum ve bebek masrafları hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
18.04.2022 09:34 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Parası 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan doğum parası yardımı, canlı doğum yapmış olan annelere verilmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğum parası yardımı hizmeti için sağlanması gereken başvuru şartları şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Canlı doğum yapmış olmak
- 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapmış olmak
Bebek ve Mama Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni doğum yapmış olan anneler için geliştirmiş olduğu bir diğer sosyal yardım modeli de bebek ve mama desteğidir.