300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor! Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor!

Geliştirdiği hizmetler sayesinde ihtiyaç sahibi aileler tarafından sıklık ile takip edilen kurumlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapmış anneler ve bebekleri için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinin ayrıntılarını paylaştı.