30 yaşından gün almamış herkes başvurabilir: Ziraat Bankası duyurdu! Binlerce lira alabilirsiniz!
Ziraat Bankası Adana, Antalya, Bursa ve İzmir illeri amacıyla 'Genç Çiftçi Akademisi'ne alım yapıyor. Ücretsiz olarak verdiği eğitimlerden en az lise mezunları faydalanabiliyor. Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonrasında yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, uygulaması başarı ile tamamlamaları durumunda Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabilecek. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde tespit edilen ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri doğrultusundan verilecek.
Ziraat Bankası 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olanlar amacıyla mühim bir duyuruda bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan duyuruda, gençlerin tarıma olan dikkatini arttırmak, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi amacıyla başvurular kabul ediliyor. Bütün eğitim ve eğitim gereçleri ile alakalı masraflar Ziraat Bankası doğrultusundan karşılanıyor. Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Türkiye'de yerleşik olmak
18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak
Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek
Eğitim Süreci Nasıldır?
Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.