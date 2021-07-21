30 yaşından gün almamış herkes başvurabilir: Ziraat Bankası duyurdu! Binlerce lira alabilirsiniz!

Ziraat Bankası 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olanlar amacıyla mühim bir duyuruda bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan duyuruda, gençlerin tarıma olan dikkatini arttırmak, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi amacıyla başvurular kabul ediliyor. Bütün eğitim ve eğitim gereçleri ile alakalı masraflar Ziraat Bankası doğrultusundan karşılanıyor. Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir.