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Haberler Ekonomi 30 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

30 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından zamma dair açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte zamlı sigara fiyatları 2022!

takvim.com.tr
30.05.2022 08:55 - Son Güncelleme: 30.05.2022 08:55
29 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

Mayıs ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Bilindiği üzere ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz en pahalı sigara hangisi? İşte son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
29 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 29 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları:

29 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

Marlboro: 29 TL

29 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL

29 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

Lark: 26 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL

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