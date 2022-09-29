30 Eylül EYT yasası son dakika haberi: 45, 46, 47, 48, 49 yaşında olanlar... Tarih belli oldu! İlk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek?
30 Eylül EYT yasası son dakika haberi: Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) alakalı çalışmanın son adımına gelindiğini söyledi. Bilgin, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle alakalı bir soru üstüne Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle alakalı sürenin şimdilik belli olmadığını, fakat çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. İlk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek? 45, 46, 47, 48, 49 yaşında olanlar...
EYT yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT konusundaki bir soru üstüne Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanmış ve Meclis takvimine alınmış olacağını belirtti.
Türkiye'nin uzun bir süredir, gündeminde olan EYT yasasının yakın bir vakit dilimi içerisinde son formüllerle tamamlanması bekleniyor. Son günlerde EYT konusunun sık sık gündeme gelmesi, bu mevzuya dair değişik formülleri de karşımıza çıkarıyor.
EYT için Aralık ayı önemli!
EYT yasasının Aralık ayıyla birlikte meclisten geçerek vatandaşlara sunulması bekleniyor. Sonuç olarak prim gününü ödeyen vatandaşlara yaşa takılmaksızın süratli ve kurumsal hizmetler çerçevesi altında emekli olabilecekler.
EYT yasasının meclisten geçeceği hususu memurların gündeminde olan ilk başlık haberleri arasında bulunuyor. İlk emekli maaşının ne vakit alınacağı ve hangi gün alınacağı ise belirsizliğini koruyor.