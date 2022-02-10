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Haberler Ekonomi 30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

Devlet tarafından verilen destekler devam ediyor ve tarımsal hayatı canlandırma amaçlı köye dönüş hibe desteği sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için belli başlı şartlar vardır ve bunları taşımak gerekiyor. Peki Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler? Başvurusu onaylananlara 30 bin TL destek fırsatı veriliyor ve nakit paranız anında hesaplara geçiyor. Köye dönüş hibe desteği başvurusu nasıl, nereden yapılıyor? Köye dönüş hibe desteği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

10.02.2022 22:53 - Son Güncelleme: 10.02.2022 22:53
30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında köte dönüş hibe desteği yer alıyor. Devlet tarafından geri ödemesiz 30 bin TL veriliyor ve başvuru yapmak isteyenler başvuruların nereden, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki kimler bu imkandan faylanabilir? Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler? Tarımsal hayatı canlandırmak ve ekonomik refah sağlamak amacıyla verilen köye dönüş hibe desteği başvuru desteğinden yararlanma hakkını elde edenler anında parayı alabiliyor. İşte ayrıntılar!

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30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ DESTEKLERİ NELERDİR?

Büyükbaş, inek, manda, sığır ve hamile düve için 30 bin TL köye dönüş kredisi,
Küçükbaş, koyun, keçi almak için 30 bin TL bağışlama,

30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

Tavuk çiftliği oluşturmak için, hindi, kaz, ördek ve salma tavukçuluk için köye dönenlere kredi imkanı,
Öteki kümes hayvanı yetiştiriciliği için 30 bin TL köye dönme kredisi verilmektedir.

30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
Sürü büyütme desteği,

30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

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