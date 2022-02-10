30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor! Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler?

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında köte dönüş hibe desteği yer alıyor. Devlet tarafından geri ödemesiz 30 bin TL veriliyor ve başvuru yapmak isteyenler başvuruların nereden, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki kimler bu imkandan faylanabilir? Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler? Tarımsal hayatı canlandırmak ve ekonomik refah sağlamak amacıyla verilen köye dönüş hibe desteği başvuru desteğinden yararlanma hakkını elde edenler anında parayı alabiliyor. İşte ayrıntılar!