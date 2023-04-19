3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş bu tahmine göre 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya ulaşacak.