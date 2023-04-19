RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener
19.04.2023 11:33 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:36
3 veri kaldı! 3 Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU! Merkez Bankası tahminli hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek.

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3 veri kaldı! 3 Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU! Merkez Bankası tahminli hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

3 AYDA YÜZDE 10.44 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

3 veri kaldı! 3 Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU! Merkez Bankası tahminli hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Anketteki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek.

3 veri kaldı! 3 Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU! Merkez Bankası tahminli hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş bu tahmine göre 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya ulaşacak.

3 veri kaldı! 3 Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU! Merkez Bankası tahminli hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON ve ZAM FARKLI maaşlar...

Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 19.18'lik orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 174 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 258,43 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 129,21 liraya çıkacak.

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