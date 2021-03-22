3 sene taksitle ve düşük faizle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! Ertelemeli destek kredisinde faiz oranı müjdesi!

Ertelemeli takviye kredisinde faiz oranı müjdesi! 36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! QNB Finansbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan yurttaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Diğer bankaların faiz oranlarının 1.5 üzerinde olduğu, Qnb'nin ise kredi faizini 1.39 'ta tuttuğunun belirtildiği açıklamada başvuruların internet üzerinden ya da şubelerden yapılabileceği bildirildi. Daha önce 1.45'in üzerinde olan kredi faiz oranı 1.39'a çekildi. Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı: Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.

22.03.2021 09:00 - Son Güncelleme: 22.03.2021 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





