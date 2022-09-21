3 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, emekli herkesi kapsıyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor! 1261 günü geçmemiş ise...

Milyonlarca kişi merak ediyor. Tek tek hepsi açıklandı. Arama motorlarında, "Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim, nereden alırım bilgi verir misiniz? Ben ev hanımıyım ve 3 aylık hamileyim. Nasıl doğum parası alabilirim? Benim annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi? Toplamda 5200 sigorta günü var. Temmuz ayında emeklilik müracaatında bulundum. Kuruma gittiğimde sürekli işlemler devam ediyor diyorlar, 2 ay oldu emekli maaşım ne zaman bağlanır?" soruları araştırılıyor. Doğum borçlanmasından emzirme ödeneğine, emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda sorunun cevabı haberimizde...