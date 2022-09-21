3 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, emekli herkesi kapsıyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor! 1261 günü geçmemiş ise...
Milyonların merak ettiği sorular tek tek cevaplandı. SSK'lı, Bağ-Kur'lu kamu çalışanı ve EYT'li milyonları ilgilendiriyor. 24 kasım 1999 SSK girişliyim. 23 yıllık sigortalı 7600 pirim günüm bulunmaktadır. 2/9/82 doğumluyum. EYT'den yararlanabilecek miyim? Askerliğimi işe girmeden önce 8 ay kısa dönem olarak yaptım. Emeklilik işlemleri için askerlik borçlanması başvurusu yapsam 8 ay mı yoksa 12 ay mı yapabiliyorum? Emekli maaşı hesaplamanın formülünü paylaşabilir misiniz? Bu ve bunlara benzer tüm soruların cevabı haberimizde...
Milyonlarca kişi merak ediyor. Tek tek hepsi açıklandı. Arama motorlarında, "Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim, nereden alırım bilgi verir misiniz? Ben ev hanımıyım ve 3 aylık hamileyim. Nasıl doğum parası alabilirim? Benim annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi? Toplamda 5200 sigorta günü var. Temmuz ayında emeklilik müracaatında bulundum. Kuruma gittiğimde sürekli işlemler devam ediyor diyorlar, 2 ay oldu emekli maaşım ne zaman bağlanır?" soruları araştırılıyor. Doğum borçlanmasından emzirme ödeneğine, emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda sorunun cevabı haberimizde...
Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim, nereden alırım bilgi verir misiniz?
Merhaba, adınıza son bir yıl içerisinde 120 gün prim bildirimi yapıldıysa veya eşiniz sigortalıysa ve aynı şartları sağlıyorsa adınıza emzirme ödeneği çıkarılır. Emzirme ödeneğinde talep şartı kaldırılmıştır, kimliğinizle birlikte doğumdan sonra 15 gün içerisinde PTT şubesinden sorgulamasını yapabilirsiniz. Bir ay geçmesine rağmen PTT'de çıkmıyorsa bölgenizde bulunan SGK merkezini ziyaret ederek ödemenin akıbetini öğrenebilirsiniz.
Ben ev hanımıyım ve 3 aylık hamileyim. Nasıl doğum parası alabilirim?
Merhaba, doğum parası olarak bahsetmiş olduğunuz doğum yardımı ise bölgenizde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkezine doğumdan sonra doğum belgesiyle müracaat ederek alabilirsiniz. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL 3. Ve sonraki çocukta 600 TL doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.
Benim 3 çocuğum var. Biri 2010, diğeri 2016 sonuncu da 2021 doğumlu. İki doğumumda çocuk parası ödediler, 2010 yılında ki doğumum için almadım? Bunu nasıl alabilirim?
Merhaba, doğum yardımı ödemesi 15/05/2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için verilmektedir. Kanunda bu tarihten önceki çocuklar kapsam dışında bırakıldığından, 2010 yılında yapmış olduğunuz doğumdan yardım talebinde bulunamazsınız.