3 Mayıs Pazartesi 3 sene geri ödemesiz, faizsiz kredi başvuru şartları! KOSGEB faizsiz kredi başvuru formu

3 sene geri ödemesiz, faizsiz kredi başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB üzerinden destek programı başvurularının Pazartesi günü başlayacağını hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı faizsiz kredi kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Varank açıklamalar yaptı. Bunun yanında 15 bin girişimciye de 700 milyon liraya yakın işletme kredisi kullandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta içi 5 milyar liralık KOSGEB hızlı destek programını kamuoyu ile paylaştı. KOSGEB'ten alınacak krediler; Sermayesi olmayan, işyeri açmak isteyen girişimcilere geri ödemesiz hibe ve maddi desteklerdir.

02.05.2021 08:39 - Son Güncelleme: 02.05.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





