3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar geriye çekiyor! 49, 50, 51 yaşına gelene emeklilik piyangosu
Milyonlarca çalışan emeklilik yaş ve gün hesaplamalarını yaparak erken emeklilik şartlarını öğrenmek istiyor. Yasalarda, emekli olabilmek için prim, yaş ve sigortalılık süresi gibi üç şarta bakılıyor. Farklı iş kollarında çalışanlar bu şartları göz önünde bulundurarak emeklilik planlamalarını yapıyor. Bazı mesleklerde çalışanlar için ise süreler geriye çekilebiliyor. Çalışanlar için 3 önemli formülü şimdi tek tek anlatıyoruz. Emeklilik sürecinde her kişinin durumu farklılık gösterebiliyor ve farklı şartlara tabi olabiliyor.
12.07.2023 10:25 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:25
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe teslim ederek, sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığında milyonlarca kişi emekli maaşına kavuşuyor. Ancak bazı detayları bilmek herkes için önemli. Bazı durumlarda, sigortalılara erken emeklilik hakkı da tanınıyor. Bu sayede kadın ve erkekler beklenen tarihten daha önce maaş almaya başlama imkanına sahip olabiliyor.