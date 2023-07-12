3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar geriye çekiyor! 49, 50, 51 yaşına gelene emeklilik piyangosu

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe teslim ederek, sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığında milyonlarca kişi emekli maaşına kavuşuyor. Ancak bazı detayları bilmek herkes için önemli. Bazı durumlarda, sigortalılara erken emeklilik hakkı da tanınıyor. Bu sayede kadın ve erkekler beklenen tarihten daha önce maaş almaya başlama imkanına sahip olabiliyor.