3 formül ile erken emeklilik! 2.160 gün borçlanma hakkı veriliyor! 5.825 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartı ile 52 yaşında...

Erkenden emekli olmak mümkün! Hem kadın hem erkek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 3 formülden biriyle hemen şimdi erken emekli olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Halen bir çok kişi bilmiyor. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması! Peki Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması nedir? Kimler borçlanabilir? 5.825 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartı ile 52 yaşında emekli olunabiliyor. Dikkat! Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. İşte tüm ayrıntılar...