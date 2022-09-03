3 Eylül 2022 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! 18,63 TL'ye düştü! İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...
SON DAKİKA AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ!Akaryakıta peş peşe indirim uygulandı. 81 ildeki araç sahiplerine güzel haber geldi. Brent petroldeki son durumla birlikte benzin ve motorinde indirim bu gece yarısından itibaren indirim gerçekleştirildi. LPG'ye ise önümüzdeki hafta uygulanması bekleniyor. Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye geriledi. İşte 3 Eylül 2022 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...
Akaryakıt fiyatlarında 1 lira 51 kuruş ve 2 lira 41 kuruş olmak üzere iki ayrı büyük indirim uygulandı. Flaş milyonlarca sürücüye indirim müjdesi! Ve akaryakıt fiyatları güncellendi. Son dakika haberine göre benzin ve motorinde 3 Eylül 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere indirim gerçekleşti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyirden etkilenen akaryakıt fiyatları yine değişti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde akaryakıtta dev indirim uygulandı. İşte 3 Eylül 2022 güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları: Shell, Opet, BP akaryakıt fiyat listesi...
BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?
3 Eylül 2022 itibatiyle benzin ve motorinde indirim uygulandı. Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası araç sürücülerini ilgilendiren bir duyuru yapıldı.
BENZİNDE İNDİRİM GELMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde de brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanmıştı.