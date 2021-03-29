3 ay ödemesiz olarak 50.000 TL alabilirsiniz! Acil nakit ihtiyacı varsa... Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan süper haber

Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi sürüklemek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde kamunun dev bankaları vatandaşların yanında olmaya çalışıyor. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 50.000 TL dolaylarındadır.

29.03.2021 07:54 - Son Güncelleme: 29.03.2021 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





