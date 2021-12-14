3 ay ödemesiz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına nakit desteği! 50 bin TL için aylık 1.940,28 TL ödeme yapıyorsunuz!

Halkbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına Kredi

Halkbank'ın özel sektörde çalışan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik cazip oranlı kredi fırsatları devam ediyor. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına olanak tanıyan Halkbank, 0 – 50 bin TL arasında kredi talepleri için 36 ay vade ve 50 bin – 100 bin TL arasında kredi talepleri için 24 ay vade seçenekleri sunuyor.