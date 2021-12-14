3 ay ödemesiz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına nakit desteği! 50 bin TL için aylık 1.940,28 TL ödeme yapıyorsunuz!
Türkiye'deki milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanlarına özel kredi paketleri açıklanmaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyaçlarını meslek grubuna göre avantajlı oranlarla karşılamak isteyenlere cazip finansman seçenekleri sunulmaktadır. 100 bin TL ve üzerinde kredi destekleri ile anında nakit sorunlarına hızlı çözüm verecek kredi seçeneklerinden tüm kamu ve özel sektör çalışanları yararlanabilecek.
Halkbank başta olmak üzere kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları ile sayısız banka vatandaşların bu ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar vermeye devam ediyorlar. Söz konusu kredi seçeneklerinden sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşların yararlanması mümkün olacak.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Kamu çalışanlarına özel memura ve memur emeklisine kredi veren bankalar ve ihtiyaç kredilerinde kamuya özel sunulan faiz oranları ise şu şekildedir:
- Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi | Faiz Oranı: % 1,61
- Akbank Kamuya Anında Kredi | Faiz Oranı: % 1,25
- Vakıfbank Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi | Faiz Oranı: % 1,55
- Denizbank Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi | Faiz Oranı: % 2,14
Halkbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına Kredi
Halkbank'ın özel sektörde çalışan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik cazip oranlı kredi fırsatları devam ediyor. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına olanak tanıyan Halkbank, 0 – 50 bin TL arasında kredi talepleri için 36 ay vade ve 50 bin – 100 bin TL arasında kredi talepleri için 24 ay vade seçenekleri sunuyor.