3 ay ödeme yok! Günlük 53 TL taksitle taşıt kredisi! Halkbank'tan en fazla ne kadar taşıt kredisi çekilir, en düşük kaç TL taksit ödenir?
Taşıt kredilerinde BDDK düzenlemesi piyasaları hareketlendi. Sıfır ve ikinci el piyasalarda yeniden canlılık kazandırılması amacıyla limitleri ve vadeleri düzenleyen BDDK, birçok banka tarafından kredilerinden de yeni düzenlemelerin de yapılmasının sağladı. Kamu bankaları ise avantajlı oranlarla vatandaşların diledikleri aracı satın almaları için destek sunmaya devam ediyor. Halkbank üzerinden 2. el ve 0 km araçlar için verilecek kredilerin geri ödeme seçenekleri ise herkesin rahatça araç sahibi olmasını hedefliyor. Peki, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
Otomobil Piyasalarında Kredi Hareketliliği Görüldü
Taşıt kredilerinde vade sayılarının artmasıyla ikinci el ve sıfır piyasalarında canlılık yaşandı. Sektör temsilcilerinin beklentisi ile BDDK düzenlemesi ile cazip hale gelen taşıt kredileri ile vatandaşların özellikle yaz ayına doğru araç ticaretine hız vereceği yönünde.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise taşıt kredisi limitlerinde 400 bin liraya kadar araçlarda araç değerinin %70'ine kadar 48 ay vadeyle kredi verilmesini içeren düzenleme ile bu canlılığa destek sunmaya başladı.
3 Ay Ertelemeli Sıfır Km Taşıt Kredisi
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi ile araç satın almaya karar verenler birçok avantajdan yararlanabiliyor. Özellikle son dönemde artan fiyatlara karşın uygun finansman arayışı içinde olanlara cazip seçenekler sunan Halkbank, kredisini şimdi alana 3 ay sonra geri ödeme seçeneği sunuyor.