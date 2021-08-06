3 ay geri ödemesiz nakit para anında hesaba yatıyor! 30 Eylül’e kadar 18 yaşını dolduranların başvuruları kabul edilecek!
Peş peşe açıklama yapıldı. 3 ay geri ödemesiz olarak alabiliyorsunuz! Tek şart ise 18 yaşını doldurmuş olmak. Albaraka, ev, tatil, çocuk, düğün, teknoloji, diş ve genel sıhhat harcamaları ile fatura kira aidat gibi kısa süreli finansman gereksinimlerine yönelik kredi sağlıyor. Yapılan bildirimde ideal finansmanlı kredi amacıyla başvuruların 30 Eylül tarihine kadar kabul edileceği açıklandı. Kampanyaya 30 Eylül'e kadar 18 yaşını dolduranların başvuruları kabul edilecek. 3 ay erteleme kampanyasında 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur.
06.08.2021 08:12
- Son Güncelleme: 06.08.2021 08:12
Bankalar pandemi sürecinde detaylı kampanya duyurusunda bulundular. Albaraka Bankası ise yaptığı yazılı açıklama ile 3 ay ödemesiz %1,62'den başlayan oranlar ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Nakit para gereksinimi olan vatandaşlar krediye 30 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilirler.
Kampanya Detayları Merak Ediliyor
Kampanya 30.09.2021 tarihine kadar şubelerden ve jet finansman ile yapılacak finansman başvurularında geçerlidir.
Bilgisayar alımlarında 12 ay, tablet alımlarında 6 ay, fatura tutarı 3.500 TL ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay, fatura tutarı 3.500 TL üstünde olan cep telefonu alımlarında azami vade 3 aydır.