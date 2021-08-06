3 ay geri ödemesiz nakit para anında hesaba yatıyor! 30 Eylül’e kadar 18 yaşını dolduranların başvuruları kabul edilecek!

Bankalar pandemi sürecinde detaylı kampanya duyurusunda bulundular. Albaraka Bankası ise yaptığı yazılı açıklama ile 3 ay ödemesiz %1,62'den başlayan oranlar ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Nakit para gereksinimi olan vatandaşlar krediye 30 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilirler.