3 ay ertelemeli olarak 40.000 TL anında hesaplara yatıyor! SMS ile anında başvuru yapıp alabilirsiniz!
Ekonomi piyasalarında gözlenen ani yükselişlerin gündelik hayat şartlarını zorlaştırması, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Eşten dosttan para istemekten ise bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanmayı tercih eden vatandaşlara Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.
Geride bıraktığımız yılın aralık ayı içerisinde tarihi seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik hayatta ilgili araçlar ile hizmet sunulan ürünlerin fiyatlarına yüksek oranlı zamların yapılmasına yol açtı. Söz konusu zamların yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED faiz kararlarının piyasa baskıları sonucunda da devam ediyor olması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu.
Ekonomi piyasalarından başlayan, siyasi faktörler ile desteklenen ve sonuç olarak da gündelik hayatı direkt olarak etkileyen tüm bu gelişmeler ışığında dara düşen vatandaşlara sırtını çevirmek istemeyen Vakıfbank, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Banka, ilgili yeni kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Hizmeti!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve geliştirdiği hizmetlerin içerikleri sayesinde vatandaşlara her an destek olmayı hedefleyen Vakıfbank, yeni dönemde de misyonu doğrultusunda kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Banka söz konusu hizmetinin üst limitinin 125 bin TL, aylık ortalama faiz oranının ise yüzde 1,55 olduğunu bildirdi.