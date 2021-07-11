3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesi... T.C kimlik no ile başvuranın hesabına anında yatıyor

3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan müşterilere özel avantajla kredi veriliyor. Üretim hep sürsün diye, esnafımıza ve kobimize "3 ay ötelemeli dijital kredi" Şekerbank'ta! 3 ay ötelemeli dijital kredi ile nakit ihtiyaçlarınızı ertelemeyin, ödemelerinizi erteleyin. Kredi çekmeye karar verdikten sonra en önemli aşama 'nasıl kredi çekeceğim?' sorusudur. Bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra ise doğru krediyi bulmak çok önemlidir. Bunun içinde tüm bankaların kredi seçeneklerini incelemek ve bütçenize en uygun ve en ucuz krediye ulaşmanız gerekmektedir.

11.07.2021 09:10 - Son Güncelleme: 11.07.2021 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





