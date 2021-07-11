3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesi... T.C kimlik no ile başvuranın hesabına anında yatıyor
3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan müşterilere özel avantajla kredi veriliyor. Üretim hep sürsün diye, esnafımıza ve kobimize "3 ay ötelemeli dijital kredi" Şekerbank'ta! 3 ay ötelemeli dijital kredi ile nakit ihtiyaçlarınızı ertelemeyin, ödemelerinizi erteleyin. Kredi çekmeye karar verdikten sonra en önemli aşama 'nasıl kredi çekeceğim?' sorusudur. Bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra ise doğru krediyi bulmak çok önemlidir. Bunun içinde tüm bankaların kredi seçeneklerini incelemek ve bütçenize en uygun ve en ucuz krediye ulaşmanız gerekmektedir.
3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan müşterilere özel avantajla kredi veriliyor. Online kredi başvurusu şubeye gitmenize gerek kalmadan başvuru yapmanızı sağlayan ve en çok tercih edilen kredi başvurularındandır. Başvurunun son adımında sistem tarafından size ne kadar kredi alabileceğinizi bildiren bir bildirim çıkmaktadır. Bu sayede başvurunuza hızlı bir şekilde yanıt alabilirsiniz. Bazı bankalar ise değerlendirme sürecini daha sonra SMS ile size bildirebilmektedir.
1- Mikrofinansman Esnaf Kredisi
"Mikrofinansman Esnaf Kredisi" ile mikro işletme, esnaf ve üretici kadın kooperatiflerine özel avantajlar Şekerbank'ta!
Özellikleri:
• 60 aya kadar vade imkanı.
• 50,000 TL'ye kadar kredi imkanı
• 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı
• Ticari Kredi kartı talep eden müşterilere 2 yıl kart aidatı muafiyeti
• Çek defteri talep eden müşterilere 10 yapraklı çek defteri için masraf muafiyeti (Yasal vergiler hariç)