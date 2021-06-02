3 ay dolunca o parayı hemen alıyorsunuz! SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması
3 ay dolunca o parayı hemen alıyorsunuz! SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama sonunda geldi. Her şey en ayrıntıları ile tek tek açıklandı. SGK o parayı almak için bireylerin en az 90 günü dolması koşulunu açıkladı. SGK merkezlerine kıdeme temel yazı olarak teslim edilirse tazminat ödemesi alabilecekler. Bireyler bu süreçlerde ne zaman emekli olurum ya da ne kadar ücret alırım gibi bir hayli ayrıntıyı merak ediyor. Sigortalı bir kişinin vefat durumunda maaşının eşine veya çocuklarına kalmasıdır. Burada çocukların yaş ve medeni durumuna göre miktarlar yüzdelik olarak dağıtılabilir.
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama sonunda geldi. Her şey en detayları ile tek tek açıklandı. SGK o parayı almak için kişilerin en az 90 günü dolması şartını açıkladı. SGK merkezlerine kıdeme esas yazı olarak teslim edilirse tazminat ödemesi alabilecekler. Kişiler bu süreçlerde ne zaman emekli olurum ya da ne kadar maaş alırım gibi birçok detayı merak ediyor. Yurt dışında yaşamına devam eden Türk vatandaşları ya da mavi kartı olan kişilerin eğer sigorta girişleri varsa ülkeye döndükleri zaman yurt dışı borçlanması yapabilecekler.
Biriken yetim aylıklarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilir?
Dul ya da yetim aylıkları kişilerin yazılı bir şekilde başvuru yapma durumlarına göre ödenen aylıklardır. Son süreçler içerisinde otomatik tescil ile bağlanan ve merkez müdürlükleri genel müracaat şartını artıyor. Bu yüzden de müracaat edilen sürelere göre aylık talep edilmesi pek de mümkün olmuyor.