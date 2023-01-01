3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! 2023’ün ilk indirimleri havada kapılacak! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

BİM'de tek fiyat kampanyası başladı. Yeni yıla girerken marketlerin güncel kataloğu da yoğun ilgi görüyor. 3 ve 6 Ocak için ayrı ayrı katalog yayımlayan BİM marketleri ayrıca tek fiyatlı ürünlerini de paylaştı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çeken kampanyaya göre 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119,00 TL'ye tek fiyattan onlarca ürün satışa çıkacak. İşte o ürünler...