3- 4- 5 Şubat Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? ZAMLI Aile sosyal yardım ödeme takvimi 2023, E devlet sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Şubat ayında Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak konusu oldu. Bir yandan da yeni yılla birlikte devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemesine zam geldi. Bu yardımlar arasında Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler de var mı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, engelli aylığı ve çocuklar için yapılan yardım ödemeleri zamlandı. Peki Aile Destek ödemelerine zam var mı? 3- 4- 5 Şubat Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ! ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023!
ŞUBAT AYI AİLE DESTEK ÖDEME TARİHİ! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'den fazla sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Bu sosyal yardımların bazıları geçici bazıları da her ay olabiliyor. Aile Destek Programı kapsamında da yapılan sosyal yardım ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Şubat ayının da gelmesiyle bu ayki ödemelerini henüz almamış olan vatandaşlar son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki 3- 4- 5 Şubat Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ZAMLI Aile sosyal yardım ödeme takvimi 2023, E devlet sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 2023 YILINDA ZAMLANDI MI, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Mevcut ve zamlı yeni sosyal yardımlar şöyle:
65 YAŞINI AŞANLAR: Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor.
65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla bin 536 liradan bin 997 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi.
65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.
EVDE YAKININA BAKANLAR: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat'tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak.
Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.
ENGELLİLER: Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldi.
Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.