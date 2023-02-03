3- 4- 5 Şubat Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? ZAMLI Aile sosyal yardım ödeme takvimi 2023, E devlet sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 2023 YILINDA ZAMLANDI MI, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Mevcut ve zamlı yeni sosyal yardımlar şöyle:

65 YAŞINI AŞANLAR: Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor.

65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla bin 536 liradan bin 997 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi.

65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.