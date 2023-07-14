2’si birlikte Torba Yasa müjdesi netleşti! Meclis 18 maddeye saat 22.00’da mührü bastı! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro, Bağkur affı...

Memur ve emekli maaşı zammının belirlendiği ilk torba yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından daha kapsamlı bir ikinci torba yasa için adımlar atılmaya hazırlanılıyor. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasında birçok dosya bekliyor. İkinci torba yasa, memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesine, kadınların erken emekliliğine, taşeron sorununa kadar birçok konuyu ele alacak. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...