2'den 6 yıla kadar daha erken emeklilik! 1800, 2160, 3600 günle emeklilik yaş hesabı! 47, 48, 49'a bastığınız an...
Prim ve yaş şartını tamamlayan çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor ve kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı istisnai durumlar nedeniyle erken emeklilik imkanı doğabiliyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken emekli olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkek 2 yıl erken emekli oluyor. Bu nedenle emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Erken emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmak gerekiyor. İşte erken emekli olmak isteyenler için haberimizde tüm bilgilere yer verdik...
19.04.2022 10:52 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:52
Emeklilikte 1 gün bile büyük önem arz ediyor. Bazı durumlarda 1 günlük prim bir yılı dahi kurtarabiliyor. Öte yandan erken yaşlarda emekli olma olanağı da bulunuyor. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonrasında maaşlarını almaya başlıyor. Sadece bazı nadir durumlar da mevcut. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabilirsiniz. Staj sigortasından sonrasında doğum yapmış olup sonra çalışmaya başlamış olan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş vakitı geri çekilebiliyor.