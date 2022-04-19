2’den 6 yıla kadar daha erken emeklilik! 1800, 2160, 3600 günle emeklilik yaş hesabı! 47, 48, 49’a bastığınız an...

Emeklilikte 1 gün bile büyük önem arz ediyor. Bazı durumlarda 1 günlük prim bir yılı dahi kurtarabiliyor. Öte yandan erken yaşlarda emekli olma olanağı da bulunuyor. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonrasında maaşlarını almaya başlıyor. Sadece bazı nadir durumlar da mevcut. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabilirsiniz. Staj sigortasından sonrasında doğum yapmış olup sonra çalışmaya başlamış olan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş vakitı geri çekilebiliyor.