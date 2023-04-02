290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

TAŞERONA MÜJDE

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir." ifadelerine yer verdi.