290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...
Geçici işçilere kadro meselesi geride kaldı. Şimdi gündemde taşeron, uzman çavuş, TYP'lilere kadro beklentisi yer alıyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var." ifadelerine yer verdi. Peki, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilenler!
02.04.2023 15:45 - Son Güncelleme: 02.04.2023 15:45