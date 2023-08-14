29 bin 700 bin TL memura, 3 bin 334 TL emekliye ödeme! Toplu sözleşme zammı teklifi! 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış, memura bayram ikramiyesi...

1 Ülkemizdeki 4.5 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon emekli için heyecanla beklenen ilk zam teklifi, bugün itibariyle sunuluyor.. Bu gelişme, kamu sektöründe önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Memur-Sen'in yetkili sendika olarak kamu çalışanlarını temsil ettiği bu toplu sözleşme görüşmeleri, maaş düzenlemeleri ve sosyal haklar açısından büyük bir öneme sahip.

2 İLK ZAM TEKLİFİ BUGÜN! İlk zam teklifi, 14 Ağustos'ta kamu işveren tarafından açıklanacak. Eğer bu teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmezse, hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya oturacak. Bu aşamada sonuç alınamazsa, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak.