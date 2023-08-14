29 bin 700 bin TL memura, 3 bin 334 TL emekliye ödeme! Toplu sözleşme zammı teklifi! 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış, memura bayram ikramiyesi...

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri heyecanla devam ediyor. Kamu çalışanlarını temsil eden yetkili sendika, Memur-Sen, bu önemli görüşmelerde işçi haklarını korumak ve iyileştirmek için kararlılıkla çalışıyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.Şimdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi..İşte detaylar...
Ülkemizdeki 4.5 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon emekli için heyecanla beklenen ilk zam teklifi, bugün itibariyle sunuluyor.. Bu gelişme, kamu sektöründe önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Memur-Sen'in yetkili sendika olarak kamu çalışanlarını temsil ettiği bu toplu sözleşme görüşmeleri, maaş düzenlemeleri ve sosyal haklar açısından büyük bir öneme sahip.
İLK ZAM TEKLİFİ BUGÜN!
İlk zam teklifi, 14 Ağustos'ta kamu işveren tarafından açıklanacak. Eğer bu teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmezse, hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya oturacak. Bu aşamada sonuç alınamazsa, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı durumda devreye girecek. Kurul, sonuca varmak için adım atacak ve en geç ay sonuna kadar toplu sözleşmeye dair bir karar açıklayacak. Bu karar, tüm kamu çalışanlarını etkileyen önemli bir adım olacak.