28 Eylül EYT yasası son dakika haberi: Tarih belli oldu! İlk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek? 45, 46, 47, 48, 49 yaşında olanlar...

28 Eylül EYT yasası son dakika haberi: Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) alakalı çalışmanın son adımına gelindiğini söyledi. Bilgin, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle alakalı bir soru üstüne Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle alakalı sürenin şimdilik belli olmadığını, fakat çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. İlk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek? 45, 46, 47, 48, 49 yaşında olanlar...