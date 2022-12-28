28 Aralık Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları il il İSİM İSİM NİHAİ aday LİSTESİ!

İŞÇİ ALIMI İÇİN BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.