Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI! Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak!

28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI! Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak!

10 yıl sigortayla emekli olma şansı yakalayın! Erken emeklilik şartları belirlendi. Milyonlarca çalışan erken emekli olmanın yollarını araştırıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bazı durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. İstisnai durumlarda planlanan, hesaplanan emeklilik döneminden daha kısa sürede emekliliğe kavuşmak mümkün. Bilindiği üzere ülkemizde emekli olmak için 3 temel şart aranıyor. Fakat çalışanların bir kısmı yaşı daha erkene çekebiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım!

14.10.2022 12:27 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:27
Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! EYT’yi beklemeniz de olur! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!

10 yıl sigortayla emekli olabilir miyim, erken emeklilik mümkün mü sorularına yanıt geldi! 10 yıl çalışanlar ve 10 yıllık sigortasını tamamlayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. SGK'ya yazı götürerek maaş bağlatmak mümkün! 1800 gün primle emeklilik zor değil! Yaklaşık 6 milyon Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaş EYT düzenlemesini beklerken erken emeklilik isteyenler de yollarını ve seçeneklerini araştırıyor. Bu noktada müjde gibi detaylar dikkat çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık + 1800 gün primle emeklilik şansı yoğun ilgi görüyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! EYT’yi beklemeniz de olur! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!

Mevzuata göre, çalışma gücünü belirli bir oranda kaybeden kişilere erken emeklilik hakkı doğuyor.

Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! EYT’yi beklemeniz de olur! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!

Ayrıca erkeklerde askerlik ve kadınlarda çocuk durumu nedeniyle daha erken yıllarda emekli olunabiliyor.

Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! EYT’yi beklemeniz de olur! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!

Peki çalışanların erken emekli olmasını sağlayacak durumlar neler?

Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak! EYT’yi beklemeniz de olur! 28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI!

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

SON DAKİKA