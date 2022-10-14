28-29-30 yaşında 10 yıl + 1800 gün primle erken emeklilik ŞEMASI! Emeklilikte yaşa takılmadan maaş bağlanacak!

10 yıl sigortayla emekli olabilir miyim, erken emeklilik mümkün mü sorularına yanıt geldi! 10 yıl çalışanlar ve 10 yıllık sigortasını tamamlayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. SGK'ya yazı götürerek maaş bağlatmak mümkün! 1800 gün primle emeklilik zor değil! Yaklaşık 6 milyon Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaş EYT düzenlemesini beklerken erken emeklilik isteyenler de yollarını ve seçeneklerini araştırıyor. Bu noktada müjde gibi detaylar dikkat çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık + 1800 gün primle emeklilik şansı yoğun ilgi görüyor. İşte merak edilenler...