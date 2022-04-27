28-29-30 Nisan 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Tatil ürünleri, gıda, giyim, çeyiz alışverişi ŞOK'ta başladı! 10 TL, 20, TL, 30 TL...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu en güncel haliyle yayında! Ramazan Bayramı'na az bir süre kala zincir marketleri harekete geçti. Bayrama özel yeni indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Tatil ürünleri (Kamp sandalyesi, kamp taburesi, lüks mangal, 32 parça piknik seti, ızgara, kömür) , çeyiz ürünleri (Kepçe, tava, tencere, yatak örtüsü) , giyim (Pijama takımı, şort, terlik, cüzdan) , temel gıda ürünleri (kahvaltılık, peynir, çikolata, bayram için baklava, meyve suyu, kahve, yoğurt) indirimden satılmaya başlandı. Ayrıca ŞOK'un müşterilerine özel yeni bir uygulaması da başladı. İşte detaylar...
27.04.2022 16:03 - Son Güncelleme: 28.04.2022 00:34
ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK hafta sonu kataloğu yayımlandı mı? Ramazan Bayramı'na özel indirimler yapıldı mı? Hangi ürünlerde indirim var? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram yaklaşırken market alışverişi için de hazırlık yapılıyor. Özellikle zincir marketlerin kataloğu inceleniyor. ŞOK 28-29-30 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Tatil ürünleri, gıda, giyim, çeyiz alışverişi ŞOK'ta başladı! 10 TL, 20, TL, 30 TL'ye satılıyor. İşte tam liste!