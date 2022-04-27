28-29-30 Nisan 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Tatil ürünleri, gıda, giyim, çeyiz alışverişi ŞOK'ta başladı! 10 TL, 20, TL, 30 TL...

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK hafta sonu kataloğu yayımlandı mı? Ramazan Bayramı'na özel indirimler yapıldı mı? Hangi ürünlerde indirim var? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram yaklaşırken market alışverişi için de hazırlık yapılıyor. Özellikle zincir marketlerin kataloğu inceleniyor. ŞOK 28-29-30 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Tatil ürünleri, gıda, giyim, çeyiz alışverişi ŞOK'ta başladı! 10 TL, 20, TL, 30 TL'ye satılıyor. İşte tam liste!