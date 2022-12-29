274 gün boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları
Kendi talebi dışında işten çıkarılan vatandaşların imdadına hızır gibi işsizlik maaşı yetişiyor. Bu anlamda asgari ücretin, 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çoğu kalemde farklılığa gidilecek. 2023 işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3 lira olacak.
29.12.2022 16:23 - Son Güncelleme: 29.12.2022 16:26