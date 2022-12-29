274 gün boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları

İşten çıkarılmadan evvelki 600 gün süresince işsizlik primi ödemiş olanlar bundan sonra iş arama vakitlerinde maaş alabiliyorlar. Eğer 600 gün çalışmaları var ise 180 gün, 900 gün hizmetleri var ise 240 gün, şayet 1080 gün sigortalı çalışmışlar ise 300 gün maaş ödenmektedir.