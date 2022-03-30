27 yaşından küçük olanlara müjde! Hesabını açana 16 bin 394 TL veriliyor! Evraklarla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz! 30 gün içinde...
27 yaşından küçük olanlara müjdeli haber geldi. Hesabını açana 24 bin TL verilecek. 6 ay içinde evraklarla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Binlerce genç mutlu bir yuva kurmak için birikim yapmak istiyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler veriliyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği olarak karşımıza çıkıyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Ancak katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor.
30.03.2022 16:29 - Son Güncelleme: 30.03.2022 16:29
Evlenme hayali kuran çiftlere devlet tarafından verilen destekler devam ediyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu zamanda eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Azami katkı 16 bin 394 lira oluyor. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp meblağı katlayabiliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapmış olup 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.