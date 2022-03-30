27 yaşından küçük olanlara müjde! Hesabını açana 16 bin 394 TL veriliyor! Evraklarla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz! 30 gün içinde...

Evlenme hayali kuran çiftlere devlet tarafından verilen destekler devam ediyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu zamanda eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Azami katkı 16 bin 394 lira oluyor. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp meblağı katlayabiliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapmış olup 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.