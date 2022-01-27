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Haberler Ekonomi 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? PTT'den anında alın! 14 günlük maaş farkı ne kadar?

27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? PTT'den anında alın! 14 günlük maaş farkı ne kadar?

Memur ve emeklilerin maaşları Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zamlandı. Zamlı emekli maaşlarını almak için gün sayan milyonlarca vatandaş ödeme takvimlerini merak etmeye başladı. Ocak 2022'nin ilk günlerinde belirlenen zam oranlarının ardından, geçtiğimiz günlerde Meclis'te ek zamları da içeren yasanın kabul edilmesiyle yeni oranlar ortaya çıktı. Ancak geciken zamlı maaş farkı ödemeleri, nakit ihtiyacı artan emeklilerin büyük bölümü tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Peki 2022 yılında emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 2022'de emekli maaşlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar!

takvim.com.tr
27.01.2022 00:05 - Son Güncelleme: 27.01.2022 00:08
PTT’den anında alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Memur ve emekli maaşlarında görülen ek zamma ilişkin 15 günlük maaş farkının ödeneceği tarihleri belirlendi. 15 Ocak'ta maaşlarını alan memurların ilgili yasanın yetişmemesi nedeniyle maaş farklarını alacakları tarih merak ediliyordu. %30,5'lik zam sonrasında yapılacak ödemelerde yeni oranlar geçerli olacak.

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PTT’den anında alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?

SSK (4/a) ve Bağ Kur (4/b) emeklisi için zamlı maaşlar ise ödenmeye başladı. Buna göre, 17 – 26 Ocak tarihleri arasında SSK emeklisi maaşlarını alırken, 25 – 28 Ocak tarihleri arasında ise tüm Bağ Kur emeklilerinin hesaplarına maaşları aktarılmaya başladı.

PTT’den anında alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?

Ocak ayı itibariyle geçerli olan yeni zamlı oranlar sayesinde emeklinin az da olsa artan fiyatlar karşısında nakit sorununun çözülmesi hedefleniyor.

PTT’den anında alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?

Emekli Maaş Zam Farkı Nasıl ve Ne Zaman Ödenecek?

Emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifinin geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanarak yasalaşmasının ardından maaş fakrının hangi tarihlerde ödeneceği merak edilmeye başladı.

PTT’den anında alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı ile vazife malulü aylığı alanların 2022 yılı itibariyle alacakları yeni zamlı maaşları için aradaki maaş farkının 27 Ocak'ta ödenmesi bekleniyor.

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