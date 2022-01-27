27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? PTT'den anında alın! 14 günlük maaş farkı ne kadar?

SSK (4/a) ve Bağ Kur (4/b) emeklisi için zamlı maaşlar ise ödenmeye başladı. Buna göre, 17 – 26 Ocak tarihleri arasında SSK emeklisi maaşlarını alırken, 25 – 28 Ocak tarihleri arasında ise tüm Bağ Kur emeklilerinin hesaplarına maaşları aktarılmaya başladı.