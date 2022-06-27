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Haberler Ekonomi 27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika: Dolar neden düşüyor, sebebi ne? 'Fırtınaya hazırlıklı olun!' Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika: Dolar neden düşüyor, sebebi ne? 'Fırtınaya hazırlıklı olun!' Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

Dolar neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilenler arasında yer arıyor. Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sık takip edilenler arasında yerini alıyor. Bu kapsamda döviz kurları haftaya düşüşle devam ediyor. Yatırımcılar merakla bu seviyelerin ne kadar süre daha devam edeceğini merak ediyor. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar düşer mi, yükselir mi? 27 Haziran 2022 dolar, euro, sterlin uzman yorumları...

27.06.2022 13:18 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:18
27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika: ’Fırtınaya hazırlıklı olun!’ Dolar neden düşüyor, sebebi ne? Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

BDDK'nın Cuma günkü kararı altında ve döviz kurlarında sert gerilemeye sebep oldu. İslam Memiş, BDDK kararı sonrası oluşan seviyeleri değerlendirdiği son yorumunda ons tarafında boğa piyasası yaşanacak diyerek 1000 TL altındaki fiyatların uzun ömürlü olmayacağını ifade etti. Dolar ve altın yeni haftaya tekrar düşüşle başladı. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte merak edilenler!

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27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika! Dolar neden düşüyor, sebebi ne? Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici adımı sonrası Dolar/TL kurunda düşüş yaşandı.

27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika! Dolar neden düşüyor, sebebi ne? Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

Açıklanan kararla birlikte dolar/TL yüzde 5'e yakın düşerek 16.50 seviyesinin altını test etti. Dolar 16.88 ile haftayı kapattı.

27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika! Dolar neden düşüyor, sebebi ne? Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

BU HAFTA DOLAR KAÇ TL İLE BAŞLADI?

CANLI DOLAR FİYATLARI;

27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika! Dolar neden düşüyor, sebebi ne? Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

ANALİSTLERİN UYARILARI DEVAM EDİYOR

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

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