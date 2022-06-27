27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika: Dolar neden düşüyor, sebebi ne? 'Fırtınaya hazırlıklı olun!' Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

BDDK'nın Cuma günkü kararı altında ve döviz kurlarında sert gerilemeye sebep oldu. İslam Memiş, BDDK kararı sonrası oluşan seviyeleri değerlendirdiği son yorumunda ons tarafında boğa piyasası yaşanacak diyerek 1000 TL altındaki fiyatların uzun ömürlü olmayacağını ifade etti. Dolar ve altın yeni haftaya tekrar düşüşle başladı. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte merak edilenler!