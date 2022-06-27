27 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... Brent petrol düştü BENZİN VE MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika!

Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre brent petrol fiyatı düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,33 dolardan işlem görüyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 26 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...