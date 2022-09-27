27 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...
Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. Yeni ay yaklaşırken sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ekim ayına sayılı günler kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya 2 TL zam mı geldi?Zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!
27.09.2022 12:50 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:50
Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası sigara tiryakileri araştırmalara başladı. Peki, sigara zammı var mı? Sigaraya yeni zam gelecek mi? İşte 2022 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...
SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ
İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi