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27 Aralık emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam miktarı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Milyonlarca memur emeklisi hem daha önce imzalanan toplu sözleşmeye göre yapılması planlanan 2019 Temmuz maaş zammını hem 2019 yılı ilk altı aylık dönem sonunda ortaya çıkacak olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak enflasyon farkı zammını hem de hükumetle yetkili sendika arasında bu yıl yeniden masaya oturularak gelecek 2 yıl için elde edilecek maaş zammını merak ediyordu. Detaylar takvim.com.tr'de.

27.12.2019 14:49 - Son Güncelleme: 27.12.2019 14:49
Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon endeksli zam alan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon endeksli zam alan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi:

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

"Enflasyon endeksli zam sistemi bırakılsın. Seyyanen zam yöntemine geçilsin."

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Mevcut sistemde SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak zammı gösteriyor.

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