25.000 TL’ye kadar kolay kredi! Sicili kötü olanlar da yararlanabiliyor! Üstelik teminatsız, koşulsuz, şartsız başvurabilirsiniz!

25.000 TL'ye kadar kolay kredi çekmek isteyen vatandaşlar hangi bankaların kredi notuna bakmaksızın seçenek sunduğunu merak ediyor. Taksitlerini ödeyemeyen ve borç yapan vatandaşlar sicili kötü durumda yer alıyor ve kredi notu düşüyor. Hal böyle olunca sicili kötü olan kişilere bankalar da kredi vermek istemiyor. Bazı bankalar ise kredi notuna bakmıyor ve üstelik teminatsız, koşulsuz, şartsız başvuru kabul ediyor. İşte ayrıntılar!