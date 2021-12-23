25.000 TL’ye kadar kolay kredi! Sicili kötü olanlar da yararlanabiliyor! Üstelik teminatsız, koşulsuz, şartsız başvurabilirsiniz!
Vatandaşlar kolay kredi çekmenin yollarını araştırıyor ve bu doğrultuda koşul şart aramayan bankaları tercih ediyor. Ödenemeyen taksitler borç olarak kişinin karşısına çıkıyor ve bankalar bu kişilere kredi vermeyi tercih etmiyor. 25.000 TL'ye kadar kolay kredi imkanı sunan bankalar sicili kötü olanları da kapsam dışı bırakmıyor. Üstelik teminatsız, koşulsuz, şartsız başvurabiliyorsunuz. Kredi notuna bakmadan kredi veren bankalardan kredi çekme şartları ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
25.000 TL'ye kadar kolay kredi çekmek isteyen vatandaşlar hangi bankaların kredi notuna bakmaksızın seçenek sunduğunu merak ediyor. Taksitlerini ödeyemeyen ve borç yapan vatandaşlar sicili kötü durumda yer alıyor ve kredi notu düşüyor. Hal böyle olunca sicili kötü olan kişilere bankalar da kredi vermek istemiyor. Bazı bankalar ise kredi notuna bakmıyor ve üstelik teminatsız, koşulsuz, şartsız başvuru kabul ediyor. İşte ayrıntılar!
Qnb Finansbank, Enpara, Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür. 25000 TL'lik kredi veren bankalar ve koşulları Garanti BBVA kredi koşulları Açıklamış olduğu koşullarını taşıyan kişilere kredi sunmaktadır ve kredi vermesi için kefil istemektedir. Ayrıca bankanın gerekli görmesi durumunda ipotek, teminat göstermeniz de gerekmektedir. Ancak birçok banka 25 bin lira için ipotek istemez.