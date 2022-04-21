25.000-100.000 ve 125.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından masraflar karşılanıyor!

Yoğun bir çalışma hayatına sahip olan ya da sene içerisinde çeşitli meşguliyetlerden ötürü dinlenmeye fırsat bulamayan vatandaşlar, tüm yılın yorgunluğunu yaz ayının gelmesi ile birlikte çıkacakları tatillerde atmanın hayalini kurarlar. Ancak bu yıl, ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmaların konaklama ve diğer tatil başlıklarında sunulan hizmetlere yüksek oranlı zamlar ile yansımış olması, tatile çıkmanın hayalini kuran vatandaşları oldukça büyük bir sıkıntının içerisine soktu.