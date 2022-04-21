25.000-100.000 ve 125.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından masraflar karşılanıyor!
Yılın tüm yorgunluğunu yaz ayının gelmesi ile çıkacağı tatilde atmayı planlayanlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyalarının tatil harcamalarında da kullanılabileceğini duyurarak, ilgili kampanyaların detaylarını açıkladı. İşte kamu bankalarının tatil kredisi kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları
Yoğun bir çalışma hayatına sahip olan ya da sene içerisinde çeşitli meşguliyetlerden ötürü dinlenmeye fırsat bulamayan vatandaşlar, tüm yılın yorgunluğunu yaz ayının gelmesi ile birlikte çıkacakları tatillerde atmanın hayalini kurarlar. Ancak bu yıl, ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmaların konaklama ve diğer tatil başlıklarında sunulan hizmetlere yüksek oranlı zamlar ile yansımış olması, tatile çıkmanın hayalini kuran vatandaşları oldukça büyük bir sıkıntının içerisine soktu.
Dinlenmenin herkesin hakkı olduğunu savunan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde tatil giderlerinde de kullanılabilecek olan tüketici kredilerinin ayrıntılarını paylaştı.
Ziraat Bankası Tatil Kredisi 2022
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi hizmetinin aylık faiz oranı yüzde 1,79, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi.