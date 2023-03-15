2.500 TL TORUN BAKIM MAAŞI! SGK'dan anneannelere, babaannelere yardım ödemesi! Torun bakanlar hemen başvurun! Bakanlık BÜYÜKANNE PROJESİNİ duyurdu...

Torun bakım maaşı duyuruldu! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen büyükanne projesi kapsamında verilen bu destek hakkında araştırmalar hızlandı. Bir nevi torun sahibi kadınlara istihdam sağlayan bir proje olarak değerlendirilebilecek bu destekle torunlarına bakan anneanne ve babaanneye maaş ödemesi yapılıyor. İşte torun bakım maaşı şartları ve başvuru detayları...