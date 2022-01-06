2.500, 3.500, 4.500, 5.500 TL alan memur emeklisi 2022 zamlı maaş hesaplaması! SGK, SSK, Bağkur 2022 maaş zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur ve emekli vataşı ilgilendiren 2022 maaş zamları açıklandı ve heyecanla detaylar araştırılmaya başlandı. 2.500, 3.500, 4.500, 5.500 TL alan emekliler 2022 zamlı maaş hesaplaması yapmak ve bu ay alacakları yeni miktarı öğrenmek istiyor. Peki SGK, SSK, Bağkur 2022 maaş zammı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile TÜİK enflasyon verilerine göre şekillenen yeni zamlı miktarlar duyuruldu. İşte detaylar!