2500, 3000, 3500 TL... Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur, 2000 sonrası sigortalılar için emekli maaş hesabı!

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Rakam oranları belli olunca, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 oldu.