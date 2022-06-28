2.500 2.800 3.500 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur, 4C'liler! En düşük emekli TABAN maaşı + bayram ikramiyesine 4.253 TL HESABI! %40.75 zamla KALEM KALEM MAAŞ TABLOSU!

Emekliler merakla Temmuz zammı hakkında detayları merak edip araştırıyor. Gelirlerin çifter çifter artacağı Temmuz ayına sadece sayılı günler kaldı. Konu hakkında TÜED Başkanı Ergün'den yeni bir çağrı geldi. Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin. İkramiyeler de en düşük emekli aylığı seviyesine endekslensin." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda ikramiyelere zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? Soruları merak edildi. Son hesaplamalara haberimizde yer verdik. İşte emekli Temmuz zammına dair merak edilenler!