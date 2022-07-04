2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? %42.35 ZAM! Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu:
Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Son olarak 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 TL olacak. Buna göre emekliler hesaplamalar yapmaya başladı. Arama motorlarında, "2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte kalem kalem 2022 Temmuz emekli maaş tablosu!
04.07.2022 12:44 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:44
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 2022 Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yeni maaş zamları merakla bekleniyordu. Milyonların heyecanla beklediği tutar bugün netlik kazandı. Peki, 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte kalem kalem 2022 Temmuz emekli maaş tablosu!