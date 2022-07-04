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Haberler Ekonomi 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? %42.35 ZAM! Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu:

2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? %42.35 ZAM! Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu:

Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Son olarak 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 TL olacak. Buna göre emekliler hesaplamalar yapmaya başladı. Arama motorlarında, "2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte kalem kalem 2022 Temmuz emekli maaş tablosu!

takvim.com.tr
04.07.2022 12:44 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:44
Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu: 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 2022 Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yeni maaş zamları merakla bekleniyordu. Milyonların heyecanla beklediği tutar bugün netlik kazandı. Peki, 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte kalem kalem 2022 Temmuz emekli maaş tablosu!

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Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu: 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!

Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu: 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu: 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu.

Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu: 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

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